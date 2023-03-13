Ларионова (Веденеева) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Веденеевъ Николай
Мать: Веденеева Аксинья
Александровка
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1851
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1854
Дочь: Сычева Евлампия Олимпиада
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.08.1856
Дочь: Ляпкина Васса
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1858
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.04.1860
Сын: Ларионовъ Егоръ
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1862
Сын: Ларионовъ Осипъ
Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ
Александровка