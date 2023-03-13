Ларионова (Веденеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Веденеева) Анна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Веденеевъ Николай

Мать: Веденеева Аксинья

Александровка
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1851

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1854

Дочь: Сычева Евлампия Олимпиада

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.08.1856

Дочь: Ляпкина Васса

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1858

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.04.1860

Сын: Ларионовъ Егоръ

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1862

Сын: Ларионовъ Осипъ

Отец ребёнка: Ларионовъ Трифанъ

Александровка
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