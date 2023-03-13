Ляпкина (Ларионова) Васса
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.08.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1856
Отец: Ларионовъ Трифанъ
Мать: Ларионова Анна
Александровка
Бракосочетание
08.11.1874
Муж: Ляпкинъ Ефимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ
Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ
Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1894
Сын: Ляпкинъ Илья
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпкинъ Петръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ