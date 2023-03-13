Ляпкина (Ларионова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Ларионова) Васса

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.08.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1856

Отец: Ларионовъ Трифанъ

Мать: Ларионова Анна

Александровка
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Ляпкинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Ляпкинъ Илья

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпкинъ Петръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Ефимъ

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