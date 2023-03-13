Ляпкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляпкинъ Ефимъ

Мать: Ляпкина Васса

Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Ляпкинъ Георгий

Мать ребёнка: Ляпкина Ирина Борисова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1897

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Ляпкина Ирина Борисова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Ляпкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Ляпкина Дарья Сидорова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина Дарья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина Ирина Борисова

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