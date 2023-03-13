Ляпкинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляпкинъ Ефимъ
Мать: Ляпкина Васса
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Ляпкинъ Георгий
Мать ребёнка: Ляпкина Ирина Борисова
Рождение ребёнка
06.11.1897
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Ляпкина Ирина Борисова
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Ляпкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Ляпкина Дарья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпкина Дарья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпкина Ирина Борисова