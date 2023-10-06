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Харицкий Павел Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.12.1833

Дата смерти

14.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1833

Отец: Харицкий Степан Трофимович

Мать: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1876

Сын: Харицкий Максим Павлович

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1878

Сын: Харицкий Степан Павлович

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Харицкий Алексей Павлович

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1882

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1885

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харицкая Анна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1898
Черниговская губерния, Российская империя
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