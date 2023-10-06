Харицкий Павел Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.12.1833
Дата смерти14.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1833
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1876
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1878
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Харицкий Алексей Павлович
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1882
Дочь: Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1885
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харицкая Анна Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1898
Черниговская губерния, Российская империя