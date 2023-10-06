Харицкий Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкий Алексей Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1880

Дата смерти

12.02.1880

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
1880

Отец: Харицкий Павел Степанович

Мать: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
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