Харицкий Алексей Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1880
Дата смерти12.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
1880
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя