Харицкая Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти04.02.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1876
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1878
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Харицкий Алексей Павлович
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1882
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1885
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.02.1890
Черниговская губерния, Российская империя