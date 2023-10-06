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Харицкая Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1876

Сын: Харицкий Максим Павлович

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1878

Сын: Харицкий Степан Павлович

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Харицкий Алексей Павлович

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1882

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1885

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Харицкий Павел Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харицкий Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.02.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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