Харицкий Максим Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.08.1876
Дата смерти09.11.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1876
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.11.1877
Черниговская губерния, Российская империя