Харицкий Степан Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.12.1878
Дата смерти18.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1878
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя