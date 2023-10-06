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Харицкий Степан Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.12.1878

Дата смерти

18.01.1879

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1878

Отец: Харицкий Павел Степанович

Мать: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя
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