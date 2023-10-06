(Харицкая) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Харицкая) Екатерина Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1882

Отец: Харицкий Павел Степанович

Мать: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1905

Сын: Зоценко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Зоценко Антоний Григорьевич

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1909

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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