(Харицкая) Екатерина Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1882
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1905
Сын: Зоценко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Зоценко Антоний Григорьевич
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1909
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зоценко Григорий Тимофеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно