(Харицкая) Мария Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.03.1885
Дата смерти18.07.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1885
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.07.1886
Черниговская губерния, Российская империя