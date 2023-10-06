(Харицкая) Мария Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1871
Дата смерти06.11.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Харицкий Павел Степанович
Мать: Харицкая Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.11.1877
Черниговская губерния, Российская империя