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(Харицкая) Мария Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1871

Дата смерти

06.11.1877

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Харицкий Павел Степанович

Мать: Харицкая Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.11.1877
Черниговская губерния, Российская империя
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