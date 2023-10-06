Харицкая (Харченко) Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти31.03.1836
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Харченко Леонтий Петрович
Бракосочетание
25.01.1824
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1824
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1827
Сын: Харицкий Григорий Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1829
Сын: Харицкий Ефимий Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1831
Сын: Харицкий Созонт Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1833
Сын: Харицкий Павел Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1836
Черниговская губерния, Российская империя