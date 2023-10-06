Харицкая (Харченко) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Харченко) Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

31.03.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Харченко Леонтий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1824

Муж: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1824

Сын: Харицкий Иван Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1827

Сын: Харицкий Григорий Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1829

Сын: Харицкий Ефимий Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1831

Сын: Харицкий Созонт Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1833

Сын: Харицкий Павел Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
31.03.1836
Черниговская губерния, Российская империя
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