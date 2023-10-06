Харицкий Ефимий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарицкий Ефимий Степанович

Харицкий Ефимий Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1829

Отец: Харицкий Степан Трофимович

Мать: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Харицкий Федор Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1865

Сын: Харицкий Фома Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867

Сын: Харицкий Петр Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1868

Сын: Харицкий Иван Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Харицкий Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1876

Сын: Харицкий Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Вороченко Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close