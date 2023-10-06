Харицкий Ефимий Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1829
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Харицкий Митрофан Ефимович
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1876
Сын: Харицкий Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879
Дочь: Вороченко Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Харицкая Марфа Прохоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно