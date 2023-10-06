Харицкая (Геймал) Марфа Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Геймал) Марфа Прохоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.07.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1836

Отец: Геймал Прохор Гавриилович

Мать: Геймал Евдокия Лаврентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Харицкий Федор Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1865

Сын: Харицкий Фома Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1867

Сын: Харицкий Петр Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1868

Сын: Харицкий Иван Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Харицкий Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1876

Сын: Харицкий Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1879

Дочь: Вороченко Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Харицкий Ефимий Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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