Вороченко (Харицкая) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороченко (Харицкая) Анна Ефимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1879

Отец: Харицкий Ефимий Степанович

Мать: Харицкая Марфа Прохоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1902

Сын: Вороченко Михаил Кузьминович

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Вороченко Василий Кузьминович

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Вороченко Федор Кузьминович

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1908

Сын: Вороченко Иван Кузьминович

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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