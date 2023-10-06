Вороченко (Харицкая) Анна Ефимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1879
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1902
Сын: Вороченко Михаил Кузьминович
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1904
Сын: Вороченко Василий Кузьминович
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1905
Сын: Вороченко Федор Кузьминович
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1908
Сын: Вороченко Иван Кузьминович
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Вороченко Кузьма Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно