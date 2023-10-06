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Вороченко Кузьма Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Вороченко Поликарп

Мать: Вороченко Варвара Федоровна

Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1902

Сын: Вороченко Михаил Кузьминович

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Вороченко Василий Кузьминович

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Вороченко Федор Кузьминович

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1908

Сын: Вороченко Иван Кузьминович

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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