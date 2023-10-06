Вороченко Кузьма Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Вороченко Поликарп
Бракосочетание
27.01.1902
Жена: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1902
Сын: Вороченко Михаил Кузьминович
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1904
Сын: Вороченко Василий Кузьминович
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1905
Сын: Вороченко Федор Кузьминович
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1908
Сын: Вороченко Иван Кузьминович
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Вороченко Анна Ефимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно