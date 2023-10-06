Вороченко Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти05.11.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1866
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876
Сын: Вороченко Кузьма Поликарпович
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1879
Дочь: Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1882
Сын: Вороченко Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1887
Дочь: Евфросиния Поликарповна
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1890
Дочь: Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1908
Черниговская губерния, Российская империя