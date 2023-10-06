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Вороченко Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

05.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1866

Жена: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Сын: Вороченко Кузьма Поликарпович

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1879

Дочь: Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1882

Сын: Вороченко Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1887

Дочь: Евфросиния Поликарповна

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1890

Дочь: Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.11.1908
Черниговская губерния, Российская империя
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