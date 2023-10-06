(Вороченко) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вороченко) Евдокия Поликарповна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890

Отец: Вороченко Поликарп

Мать: Вороченко Варвара Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1910

Сын: Дус Иван Львович

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1912

Дочь: Мария Львовна

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Параскева Львовна

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1914

Дочь: Анисия Львовна

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Ксения Львовна

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1917

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Дус Лев Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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