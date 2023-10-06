(Вороченко) Евдокия Поликарповна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890
Отец: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1908
Муж: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1910
Сын: Дус Иван Львович
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1912
Дочь: Мария Львовна
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Параскева Львовна
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1914
Дочь: Анисия Львовна
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Ксения Львовна
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1917
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Дус Лев Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно