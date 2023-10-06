Вороченко (Чопко) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.11.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1866
Муж: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876
Сын: Вороченко Кузьма Поликарпович
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1879
Дочь: Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1882
Сын: Вороченко Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1884
Дочь: Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1887
Дочь: Евфросиния Поликарповна
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1890
Дочь: Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Вороченко Поликарп
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.11.1908
Черниговская губерния, Российская империя