Вороченко (Чопко) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороченко (Чопко) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1866

Муж: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Сын: Вороченко Кузьма Поликарпович

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1879

Дочь: Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1882

Сын: Вороченко Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1884

Дочь: Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1887

Дочь: Евфросиния Поликарповна

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1890

Дочь: Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Вороченко Поликарп

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.11.1908
Черниговская губерния, Российская империя
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