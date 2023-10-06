Дус Лев Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДус Лев Петрович

Дус Лев Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1883

Отец: Дус Петр Логгинович

Мать: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1910

Сын: Дус Иван Львович

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1912

Дочь: Мария Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Параскева Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1914

Дочь: Анисия Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Ксения Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1917

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close