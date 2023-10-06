Дус Лев Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1883
Отец: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1910
Сын: Дус Иван Львович
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1912
Дочь: Мария Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Параскева Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1914
Дочь: Анисия Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Ксения Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1917
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: Евдокия Поликарповна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно