Дус (Бакуменко) Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дус (Бакуменко) Параскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1883

Сын: Дус Лев Петрович

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Третяк Устиния Петровна

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1888

Сын: Дус Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1890

Дочь: Мехед Параскевия Петровна

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1893

Дочь: Дус Харитина Петровна

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Дус Сила Петрович

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Дус Степан Петрович

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1901

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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