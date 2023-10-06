Дус (Бакуменко) Параскева Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1883
Муж: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1883
Сын: Дус Лев Петрович
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Третяк Устиния Петровна
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1888
Сын: Дус Кузьма Петрович
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1890
Дочь: Мехед Параскевия Петровна
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1893
Дочь: Дус Харитина Петровна
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1896
Сын: Дус Сила Петрович
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Дус Степан Петрович
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1901
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно