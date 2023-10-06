Дус (Дус) Харитина Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1893
Отец: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1917
Дочь: Ефросиния
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.05.1919
Муж: Дус Федор Дамианович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно