Дус (Дус) Харитина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дус (Дус) Харитина Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1893

Отец: Дус Петр Логгинович

Мать: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1917

Дочь: Ефросиния

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.05.1919

Муж: Дус Федор Дамианович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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