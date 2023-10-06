Дус Петр Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1863
Отец: Дус Логгин Григорьевич
Мать: Дус Мария Андреевна
Бракосочетание
30.01.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1883
Сын: Дус Лев Петрович
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Третяк Устиния Петровна
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1888
Сын: Дус Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1890
Дочь: Мехед Параскевия Петровна
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1893
Дочь: Дус Харитина Петровна
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1896
Сын: Дус Сила Петрович
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Дус Степан Петрович
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1901
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1908
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно