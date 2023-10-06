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Дус Петр Логгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дус Логгин Григорьевич

Мать: Дус Мария Андреевна

Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1883

Сын: Дус Лев Петрович

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Третяк Устиния Петровна

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1888

Сын: Дус Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1890

Дочь: Мехед Параскевия Петровна

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1893

Дочь: Дус Харитина Петровна

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Дус Сила Петрович

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Дус Степан Петрович

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1901

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1908

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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