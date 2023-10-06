Дус (Ярешко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дус (Ярешко) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1858

Муж: Дус Логгин Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дус Петр Логгинович

Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дус Ефимия Логгинова

Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Дус Кристина Логгинова

Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Третяк Марфа Логгинова

Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1883

Сын: Дус Аврамий Логгинович

Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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