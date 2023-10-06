Дус (Ярешко) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дус Петр Логгинович
Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дус Ефимия Логгинова
Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1875
Дочь: Дус Кристина Логгинова
Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Третяк Марфа Логгинова
Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1883
Отец ребёнка: Дус Логгин Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно