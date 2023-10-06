Дус Логгин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти13.02.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1858
Жена: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дус Петр Логгинович
Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дус Ефимия Логгинова
Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1875
Дочь: Дус Кристина Логгинова
Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1879
Дочь: Третяк Марфа Логгинова
Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1883
Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1905
Черниговская губерния, Российская империя