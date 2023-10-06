Дус Логгин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дус Логгин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1858

Жена: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дус Петр Логгинович

Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дус Ефимия Логгинова

Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Дус Кристина Логгинова

Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1879

Дочь: Третяк Марфа Логгинова

Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1883

Сын: Дус Аврамий Логгинович

Мать ребёнка: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1905
Черниговская губерния, Российская империя
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