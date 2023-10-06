Третяк (Дус) Марфа Логгинова
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1879
Отец: Дус Логгин Григорьевич
Мать: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Стефанида Павловна
Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1907
Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1909
Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно