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Третяк (Дус) Марфа Логгинова

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1879

Отец: Дус Логгин Григорьевич

Мать: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1902

Муж: Третяк Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Стефанида Павловна

Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Третяк Андрей Павлович

Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1909

Сын: Третяк Никита Павлович

Отец ребёнка: Третяк Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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