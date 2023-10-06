Третяк Павел Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1881
Отец: Третяк Иван Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1902
Жена: Третяк Марфа Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1907
Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1909
Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно