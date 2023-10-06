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Третяк Павел Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1881

Отец: Третяк Иван Васильевич

Мать: Третяк Анастасия Наумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Третяк Марфа Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Третяк Андрей Павлович

Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1909

Сын: Третяк Никита Павлович

Мать ребёнка: Третяк Марфа Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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