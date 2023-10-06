Мехед (Дус) Параскевия Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1890
Отец: Дус Петр Логгинович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Устиновна
Отец ребёнка: Мехед Устин Гордеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно