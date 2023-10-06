Мехед (Дус) Параскевия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехед (Дус) Параскевия Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1890

Отец: Дус Петр Логгинович

Мать: Дус Параскева Герасимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Мехед Устин Гордеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Варвара Устиновна

Отец ребёнка: Мехед Устин Гордеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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