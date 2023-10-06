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Мехед Устин Гордеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Мехед Гордей Ефимович

Мать: Мехед Матрона Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Мехед Параскевия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Варвара Устиновна

Мать ребёнка: Мехед Параскевия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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