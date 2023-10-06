Мехед Устин Гордеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885
Отец: Мехед Гордей Ефимович
Мать: Мехед Матрона Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Устиновна
Мать ребёнка: Мехед Параскевия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно