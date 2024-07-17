Мехед (Глоба) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехед (Глоба) Матрона Антоновна

Место рождения

Дремайловка, Чернігівська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

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1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1878

Муж: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Мехед Устин Гордеевич

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович

Дремайловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Дремайловка, Чернігівська область

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