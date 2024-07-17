Мехед (Глоба) Матрона Антоновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1878
Рождение ребёнка
09.01.1880
Рождение ребёнка
01.10.1882
Рождение ребёнка
29.05.1885
Отец ребёнка: Мехед Гордей Ефимович
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
15.03.1889
Смерть
Неизвестно