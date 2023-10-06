Харицкий Степан Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.12.1805
Дата смерти14.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1805
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1824
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1824
Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1827
Сын: Харицкий Григорий Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1829
Сын: Харицкий Ефимий Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1831
Сын: Харицкий Созонт Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1833
Сын: Харицкий Павел Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1838
Дочь: Феодора Степановна
Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1841
Сын: Харицкий Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Сын: Харицкий Григорий Степанович
Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1868
Черниговская губерния, Российская империя