Харицкий Степан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарицкий Степан Трофимович

Харицкий Степан Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.12.1805

Дата смерти

14.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1805

Отец: Харицкий Трофим Михайлович

Мать: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1824

Жена: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1824

Сын: Харицкий Иван Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1827

Сын: Харицкий Григорий Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1829

Сын: Харицкий Ефимий Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1831

Сын: Харицкий Созонт Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.12.1833

Сын: Харицкий Павел Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Татьяна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1838

Дочь: Феодора Степановна

Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1841

Сын: Харицкий Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Харицкий Григорий Степанович

Мать ребёнка: Харицкая Феврония Евменовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харицкая Феврония Евменовна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.01.1868
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close