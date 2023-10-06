Харицкая Феврония Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарицкая Феврония Евменовна

Харицкая Феврония Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1838

Дочь: Феодора Степановна

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1841

Сын: Харицкий Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Харицкий Григорий Степанович

Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харицкий Степан Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close