Харицкая Феврония Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1838
Дочь: Феодора Степановна
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1841
Сын: Харицкий Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Сын: Харицкий Григорий Степанович
Отец ребёнка: Харицкий Степан Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно