Харицкий Трофим Михайлович
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения19.09.1776
Дата смерти07.03.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
14.01.1795
Жена: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1796
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1800
Сын: Харицкий Зиновий Трофимович
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1805
Сын: Харицкий Степан Трофимович
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1808
Сын: Харицкий Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1811
Сын: Харицкий Василий Трофимович
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Сын: Харицкий Даниил Трофимович
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1815
Дочь: Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
07.03.1829
Черниговское наместничество Российская империя