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Харицкий Трофим Михайлович

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

19.09.1776

Дата смерти

07.03.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
14.01.1795

Жена: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1796

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1800

Сын: Харицкий Зиновий Трофимович

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1805

Сын: Харицкий Степан Трофимович

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1808

Сын: Харицкий Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1811

Сын: Харицкий Василий Трофимович

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Харицкий Даниил Трофимович

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1815

Дочь: Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
07.03.1829
Черниговское наместничество Российская империя
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