Харицкий Василий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарицкий Василий Трофимович

Харицкий Василий Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.01.1811

Дата смерти

11.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1811

Отец: Харицкий Трофим Михайлович

Мать: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1837

Сын: Харицкий Аким Васильевич

Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1839

Сын: Харицкий Федор Васильевич

Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1842

Сын: Харицкий Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харицкая Васса Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1864
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close