Харицкий Василий Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.01.1811
Дата смерти11.12.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1811
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1837
Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1839
Сын: Харицкий Федор Васильевич
Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1842
Сын: Харицкий Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Харицкая Васса Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1864
Черниговская губерния, Российская империя