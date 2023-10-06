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Харицкая Любовь Ивановна

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

1768

Дата смерти

12.04.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
14.01.1795

Муж: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1796

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1800

Сын: Харицкий Зиновий Трофимович

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1805

Сын: Харицкий Степан Трофимович

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1808

Сын: Харицкий Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1811

Сын: Харицкий Василий Трофимович

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Харицкий Даниил Трофимович

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1815

Дочь: Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
12.04.1827
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