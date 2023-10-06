Харицкая Любовь Ивановна
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения1768
Дата смерти12.04.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1795
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1796
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1800
Сын: Харицкий Зиновий Трофимович
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1805
Сын: Харицкий Степан Трофимович
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1808
Сын: Харицкий Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1811
Сын: Харицкий Василий Трофимович
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Сын: Харицкий Даниил Трофимович
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1815
Дочь: Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Харицкий Трофим Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
12.04.1827