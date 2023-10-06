Харицкий Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарицкий Михаил Трофимович

Харицкий Михаил Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.05.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1808

Отец: Харицкий Трофим Михайлович

Мать: Харицкая Любовь Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1829

Жена: Харицкая Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1830

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1831

Сын: Харицкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1835

Дочь: Мирония Михайловна

Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1838

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close