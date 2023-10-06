Харицкий Михаил Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.05.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1808
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1829
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1830
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1831
Сын: Харицкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1835
Дочь: Мирония Михайловна
Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1838
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Харицкая Екатерина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно