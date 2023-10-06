Харицкая (Серодка) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серодка Григорий Григорьевич
Бракосочетание
27.01.1829
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1830
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1831
Сын: Харицкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1835
Дочь: Мирония Михайловна
Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1838
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно