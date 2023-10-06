Харицкая (Серодка) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Серодка) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серодка Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1829

Муж: Харицкий Михаил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1830

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1831

Сын: Харицкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1835

Дочь: Мирония Михайловна

Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1838

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Харицкий Михаил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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