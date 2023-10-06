Харицкий Даниил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
18.02.1828
Сын: Харицкий Григорий Данилович
Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1830
Сын: Харицкий Харитон Данилович
Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1834
Сын: Харицкий Дионисий Данилович
Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1836
Сын: Харицкий Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1839
Дочь: Стефанида Даниловна
Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1868
Черниговская губерния, Российская империя