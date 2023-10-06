Харицкий Даниил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкий Даниил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Харицкий Трофим Михайлович

Мать: Харицкая Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1828

Сын: Харицкий Григорий Данилович

Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1830

Сын: Харицкий Харитон Данилович

Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1834

Сын: Харицкий Дионисий Данилович

Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1836

Сын: Харицкий Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1839

Дочь: Стефанида Даниловна

Мать ребёнка: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1868
Черниговская губерния, Российская империя
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