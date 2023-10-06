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Харицкий Харитон Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.09.1830

Дата смерти

30.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1830

Отец: Харицкий Даниил Трофимович

Мать: Харицкая Елена Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Логвин Ульяна Харитоновна

Мать ребёнка: Харицкая Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1861

Дочь: Басамика Варвара Харитоновна

Мать ребёнка: Харицкая Евдокия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.07.1872
Черниговская губерния, Российская империя
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