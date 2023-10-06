Харицкий Харитон Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.09.1830
Дата смерти30.07.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1830
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Логвин Ульяна Харитоновна
Мать ребёнка: Харицкая Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1861
Дочь: Басамика Варвара Харитоновна
Мать ребёнка: Харицкая Евдокия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.07.1872
Черниговская губерния, Российская империя