Харицкая (Сахон) Елена Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.07.1805
Дата смерти20.07.1848
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1805
Отец: Сахон Федор Данилович
Мать: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1827
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1828
Сын: Харицкий Григорий Данилович
Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1830
Сын: Харицкий Харитон Данилович
Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1834
Сын: Харицкий Дионисий Данилович
Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1836
Сын: Харицкий Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1839
Дочь: Стефанида Даниловна
Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя