Харицкая (Сахон) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Сахон) Елена Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.07.1805

Дата смерти

20.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1805

Отец: Сахон Федор Данилович

Мать: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1827

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1828

Сын: Харицкий Григорий Данилович

Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1830

Сын: Харицкий Харитон Данилович

Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1834

Сын: Харицкий Дионисий Данилович

Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1836

Сын: Харицкий Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1839

Дочь: Стефанида Даниловна

Отец ребёнка: Харицкий Даниил Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.07.1848
Черниговская губерния, Российская империя
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