Сахон (Рогумова?) Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахон (Рогумова?) Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1802

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1803

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1805

Дочь: Харицкая Елена Федоровна

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1807

Сын: Сахон Евхимий Федорович

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1809

Сын: Сахон Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1812

Дочь: Параскевия Федоровна

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1814

Сын: Сахон Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1817

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Сахон Федор Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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