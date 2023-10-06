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Сахон Кузьма Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.10.1814

Дата смерти

16.10.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1814

Отец: Сахон Федор Данилович

Мать: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1841

Сын: Сахон Ефимий Кузьминович

Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Кузьминична

Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.10.1849
Черниговская губерния, Российская империя
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