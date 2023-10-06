Сахон Кузьма Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.10.1814
Дата смерти16.10.1849
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1814
Отец: Сахон Федор Данилович
Мать: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1838
Жена: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1841
Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Кузьминична
Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.10.1849
Черниговская губерния, Российская империя