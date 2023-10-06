Сахон Ефимий Кузьминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахон Ефимий Кузьминович

Сахон Ефимий Кузьминович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.12.1841

Дата смерти

01.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1841

Отец: Сахон Кузьма Федорович

Мать: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.03.1847
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close