Сахон Ефимий Кузьминович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.12.1841
Дата смерти01.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1841
Отец: Сахон Кузьма Федорович
Мать: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.03.1847
Черниговская губерния, Российская империя