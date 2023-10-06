Сахон (Геймал) Зеновия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахон (Геймал) Зеновия Фоминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.10.1811

Дата смерти

29.02.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1811

Отец: Геймал Фома Климентьевич

Мать: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1838

Муж: Сахон Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1841

Сын: Сахон Ефимий Кузьминович

Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Кузьминична

Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.02.1852
Черниговская губерния, Российская империя
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