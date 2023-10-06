Сахон (Геймал) Зеновия Фоминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.10.1811
Дата смерти29.02.1852
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1811
Отец: Геймал Фома Климентьевич
Мать: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1838
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1841
Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Кузьминична
Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Сахон Кузьма Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.02.1852
Черниговская губерния, Российская империя