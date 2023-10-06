Геймал Фома Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1807
Жена: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1807
Дочь: Ульяна Фоминична
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1809
Сын: Геймал Трофим Фомич
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1811
Дочь: Сахон Зеновия Фоминична
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Сын: Геймал Никита Фомич
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Рождение ребёнка
28.06.1815
Сын: Геймал Иван Фомич
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1820
Дочь: Васса Фоминична
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1821
Сын: Геймал Ефимий Фомич
Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно