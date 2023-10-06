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Геймал Фома Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1807

Жена: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1807

Дочь: Ульяна Фоминична

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1809

Сын: Геймал Трофим Фомич

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1811

Дочь: Сахон Зеновия Фоминична

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Геймал Никита Фомич

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Рождение ребёнка
28.06.1815

Сын: Геймал Иван Фомич

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1820

Дочь: Васса Фоминична

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1821

Сын: Геймал Ефимий Фомич

Мать ребёнка: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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