(Геймал) Ульяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Геймал) Ульяна Фоминична

(Геймал) Ульяна Фоминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.12.1807

Дата смерти

24.09.1808

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1807

Отец: Геймал Фома Климентьевич

Мать: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1808
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close