(Геймал) Ульяна Фоминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.12.1807
Дата смерти24.09.1808
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1807
Отец: Геймал Фома Климентьевич
Мать: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1808
Черниговская губерния, Российская империя