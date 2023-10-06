Геймал (Андросова) Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1807
Рождение ребёнка
11.12.1807
Дочь: (Геймал) Ульяна Фоминична
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
23.07.1809
Сын: Геймал Трофим Фомич
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
30.10.1811
Дочь: Сахон (Геймал) Зеновия Фоминична
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Геймал Никита Фомич
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
28.06.1815
Сын: Геймал Иван Фомич
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
15.08.1820
Дочь: (Геймал) Васса Фоминична
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич
Рождение ребёнка
15.10.1821
Сын: Геймал Ефимий Фомич
Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич