Геймал (Андросова) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геймал (Андросова) Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1807

Муж: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
11.12.1807

Дочь: (Геймал) Ульяна Фоминична

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
23.07.1809

Сын: Геймал Трофим Фомич

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
30.10.1811

Дочь: Сахон (Геймал) Зеновия Фоминична

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Геймал Никита Фомич

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
28.06.1815

Сын: Геймал Иван Фомич

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
15.08.1820

Дочь: (Геймал) Васса Фоминична

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

Рождение ребёнка
15.10.1821

Сын: Геймал Ефимий Фомич

Отец ребёнка: Геймал Фома Климентьевич

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