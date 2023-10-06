Геймал Трофим Фомич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.07.1809
Дата смерти24.02.1855
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1809
Отец: Геймал Фома Климентьевич
Мать: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1832
Мать ребёнка: Геймал Феврония Никитична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1835
Мать ребёнка: Геймал Феврония Никитична
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1855
Черниговская губерния, Российская империя