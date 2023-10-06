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Геймал Трофим Фомич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.07.1809

Дата смерти

24.02.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1809

Отец: Геймал Фома Климентьевич

Мать: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1832

Сын: Геймал Савва Трофимович

Мать ребёнка: Геймал Феврония Никитична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1835

Сын: Геймал Карп Трофимович

Мать ребёнка: Геймал Феврония Никитична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геймал Феврония Никитична

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1855
Черниговская губерния, Российская империя
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