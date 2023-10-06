Геймал (Петровская) Феврония Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геймал (Петровская) Феврония Никитична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1832

Отец: Петровский Никита Лукьянович

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1832

Сын: Геймал Савва Трофимович

Отец ребёнка: Геймал Трофим Фомич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1835

Сын: Геймал Карп Трофимович

Отец ребёнка: Геймал Трофим Фомич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геймал Трофим Фомич

Смерть
Неизвестно
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