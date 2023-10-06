Геймал (Петровская) Феврония Никитична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1832
Отец: Петровский Никита Лукьянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.12.1832
Отец ребёнка: Геймал Трофим Фомич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1835
Отец ребёнка: Геймал Трофим Фомич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геймал Трофим Фомич
Смерть
Неизвестно