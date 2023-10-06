(Геймал) Васса Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Геймал) Васса Фоминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.08.1820

Дата смерти

29.11.1820

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1820

Отец: Геймал Фома Климентьевич

Мать: Геймал Анна Акимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.11.1820
Черниговская губерния, Российская империя
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