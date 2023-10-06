(Геймал) Васса Фоминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.08.1820
Дата смерти29.11.1820
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1820
Отец: Геймал Фома Климентьевич
Мать: Геймал Анна Акимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.11.1820
Черниговская губерния, Российская империя